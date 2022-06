Manuel Akanji wird jetzt von José Mourinho umgarnt

Der Schweizer Nati-Verteidiger Manuel Akanji gilt in diesem Sommer weiterhin als heisser Wechselkandidat. Interesse an einer Verpflichtung bekundet nun José Mourinho.

Der portugiesische Starcoach trägt seit einem Jahr die Verantwortung bei der AS Roma und würde Akanji gerne in seinem Team wissen. Italienischen Medienberichten zufolge könnten die Giallrossi demnächst mit einem Angebot an Borussia Dortmund herantreten, wo der 26-jährige Innenverteidiger noch bis Juni 2023 unter Vertrag steht.

Die Römer sollen auch schon Kontakt zu Akanji bzw. dessen Beratern aufgenommen haben. Ob sich der Serie A-Klub den Abwehrspieler hinsichtlich Ablöse und Salär leisten kann, steht indes noch in den Sternen.

psc 30 Juni, 2022 13:53