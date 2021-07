Nach Absage von OM: Zwei Klubs bleiben an Bürki dran

Roman Bürki wird in diesem Sommer höchstwahrscheinlich einen Abgang von Borussia Dortmund vollziehen. Zwei Teams sollen sich nach wie vor mit dem Schweizer befassen.

In der abgelaufenen Rückrunde wurde Roman Bürki bei Borussia Dortmund degradiert und musste seine Stammposition im Tor an Landsmann Marwin Hitz abgeben. In Hinblick auf die kommende Saison bekommt Bürki mit Gregor Kobel gar einen weiteren, starken Konkurrenten vorgeschoben.

Dass Bürki den BVB deshalb verlässt, gilt als nahezu beschlossen. Doch laut Informationen der “Bild” soll mit Olympique Marseille einer der Interessenten abgesprungen sein. Die Franzosen wollen stattdessen lieber den Spanier Pau Lopez von der AS Rom verpflichten.

Würde folglich in Rom ein Platz im Tor freiwerden, rückt dort Bürki angeblich in den Fokus. Neben der AS Rom soll auch Frankreich-Meister OSC Lille Interesse an einem Transfer des BVB-Goalies bekunden. Die Dortmunder fordern wohl rund 5 Mio. Euro an Ablöse.

adk 7 Juli, 2021 10:35