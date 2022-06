Nach Aus bei Borussia Dortmund: Rose wird bei Galatasaray gehandelt

Bei Borussia Dortmund wurde Marco Rose nach nur einer Saison entlassen. Der 45-Jährige gilt nun als Kandidat bei Galatasaray Istanbul.

Marco Rose könnte wohl neuer Trainer von Galatasaray Istanbul werden. Dies berichtet der langjährige Galatasaray-Experte Haluk Yürekli beim YouTube-Sender “Spor Gecesi”. Neben Rose werden demnach auch die Namen Roberto de Zerbi, Marcelo Gallardo, Kenan Kocak, Igor Tudor und Okan Buruk gehandelt.

In der abgelaufenen Saison wurde Galatasaray in der Süper Lig nur 13. in der Tabelle. Domènec Torrent übernahm den türkischen Rekordmeister im vergangenen Januar als Trainer, in 20 Spielen gewann er nur siebenmal, spielte fünfmal Remis und verlor achtmal. Sein Kontrakt ist noch bis 2023 datiert – möglicherweise muss er aber schon davor gehen.

adk 13 Juni, 2022 14:21