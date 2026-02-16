Nico Schlotterbeck spricht mit den BVB-Bossen über die Kaderplanung

Borussia Dortmund kämpft weiterhin um eine Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck. Für diesen ist entscheidend, dass er das Potential sieht, mit der Mannschaft Titel zu gewinnen. Deshalb spricht er mit den Klubbossen auch über die Kaderplanung.

Wie der «kicker» berichtet, hat Schlotterbeck den Verantwortlichen um Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl persönlich mitgeteilt, wo er noch Löcher im Kader sieht. Dabei soll er zu den gleichen Schlüssen gekommen sein wie die Dortmunder Funktionäre.

Natürlich wurde auch über die Modalitäten eines allfälligen neuen Vertrags gesprochen. Dort soll man sich inzwischen finanziell und bezüglich der Rahmenbedingungen stark angenähert haben. Nun liegt es an Schlotterbeck zu entscheiden, ob er seine Karriere beim BVB fortsetzen oder im Sommer eine neue Herausforderung bei einem anderen Klub annehmen möchte.

Eine Entscheidung wird noch im Laufe des Frühjahrs erwartet, wie Ricken gegenüber «sport.de» und «RTL/ntv» bekanntgibt: «Wir haben ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis. Beide Seiten haben da eine klare Erwartungshaltung, wann das beendet sein muss, und dass es sich natürlich nicht bis zum Sommer ziehen kann.»