Hohe Hürde

Premier-League-Klubs nehmen Felix Nmecha ins Visier

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 21 Januar, 2026 08:53
Felix Nmecha könnte im kommenden Sommer erneut zum Thema in England werden. Tottenham Hotspur und Manchester United beschäftigen sich nach Berichten aus Grossbritannien mit dem zentralen Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund und prüfen einen möglichen Transfer.

Der 25-jährige deutsche Nationalspieler hat sich unter Trainer Niko Kovač zu einer festen Grösse entwickelt. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Marktwert wider, der zuletzt deutlich gestiegen ist. Intern gilt Nmecha bei Borussia Dortmund als Spieler mit weiterem Entwicklungspotenzial, weshalb der Klub aktuell keinen Verkaufsdruck sieht. Ein Wechsel käme demnach nur bei einem sehr hohen Angebot infrage. Als Untergrenze gelten rund 60 Millionen Euro.

Nmecha selbst hält sich öffentlich zurück. Auf Fragen zu einem möglichen Schritt in die Premier League verwies er zuletzt darauf, dass sein Fokus dem nächsten Spiel gelte. Der Mittelfeldspieler besitzt noch einen Vertrag bis 2028 und bringt internationale Erfahrung mit, unter anderem aus seiner Zeit im Nachwuchs von Manchester City. In der laufenden Bundesliga-Saison absolvierte er bislang 18 Spiele, erzielte zwei Tore und bereitete drei weitere vor.

