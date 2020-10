Renato Steffen hat Corona-Erkrankung überstanden

Es gibt Neuigkeiten zu den Corona-Erkrankungen der beiden Schweizer Nationalspieler Renato Steffen und Manuel Akanji.

Wolfsburg-Profi Steffen wurde kurz vor der Nati-Pause positiv getestet und rückte für die Länderspiele der letzten beiden Wochen gar nicht erst ein. Wie sein Klubtrainer Oliver Glasner am Donnerstag bestätigt, hat er die Erkrankung inzwischen überstanden und ist auch schon eine ganze Weile nicht mehr infektiös: “Renato Steffen war nach seiner überstandenen Infektion die ganze Woche im Training. Nachdem es anfangs schon einen gewissen Substanzverlust bei ihm gab, hat er zuletzt wieder einen guten Eindruck hinterlassen.”

Der 28-Jährige ist somit für das Gastspiel der Wölfe bei Gladbach am Samstagabend ein Thema.

Noch nicht einsatzfähig an diesem Wochenende ist hingegen Manuel Akanji, dessen Erkrankung vor Wochenfrist publik wurde. Er befindet sich noch bis Samstag in Quarantäne. Ob er für das Champions League-Spiel bei Lazio am kommenden Dienstag wieder einsatzfähig ist, bleibt noch offen.

psc 15 Oktober, 2020 16:12