Sébastien Haller ist in Dortmund gelandet

Borussia Dortmund steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Sébastien Haller. Der 28-Jährige hat am Donnerstag deutschen Boden betreten.

“Sky”-Reporter Sven Westerschulze liefert Bildmaterial von der Ankunft des Torjägers in Dortmund. Haller wird nun letzte Formalitäten klären, den Medizincheck bestreiten und dann einen Vertrag beim BVB unterzeichnen. Die Dortmunder zahlen Ajax Amsterdam für den Angreifer eine Ablöse in Höhe von 31 Mio. Euro (plus bis zu 4 Mio. Euro Boni). Haller wird sich für vier Jahre an die Dortmunder binden und dort die Nachfolge von Erling Haaland antreten.

psc 23 Juni, 2022 11:40