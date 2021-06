So will Chelsea dem BVB einen Haaland-Verkauf schmackhaft machen

Die Spekulationen um einen Abgang von Erling Haaland weg von Borussia Dortmund halten weiter an. Der FC Chelsea wird derzeit bei der Interessenten-Liste ganz oben aufgeführt. Angeblich verfolgen die Londoner für diesen Sommer einen Plan mit dem Norweger.

Erling Haaland besitzt bei Borussia Dortmund noch einen gültigen Vertrag bis 2024 und trotzdem gibt es Gerüchte, der Stürmer könnte den BVB sogar in diesem Sommer verlassen. Am liebsten wäre dem FC Chelsea wohl, den 20-Jährigen in diesem Sommer verpflichten zu können.

Und so berichtet der italienische Reporter Ekrem Konur, dass die ‘Blues’ den Dortmundern eine rund 65 Millionen Euro schwere Offerte unterbreiten würden. Obendrein würden die Verantwortlichen des Premier-League-Klubs demnach noch Stürmer Tammy Abraham packen, der in London nur noch eine Nebenrolle spielt.

Ob die BVB-Bosse diesem etwaigen Deal einwilligen, gilt es jedoch zu bezweifeln. Dass man Haaland halten will, wurde unlängst klar gemacht. Angeblich seien die Dortmunder in diesem Sommer nur zum Verkauf bereit, wenn ein Angebot von rund 150 Millionen Euro eingeht.

adk 16 Juni, 2021 16:57