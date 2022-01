Nächstes Sturmjuwel vor Ankunft beim BVB – für fast 40 Millionen

Borussia Dortmund scheint im Rennen um das französische Sturmjuwel Mohamed-Ali Cho gute Karten zu haben.

Gemäss “L’Équipe” befindet sich der BVB in der Pole Position, was eine Verpflichtung des 17-jährigen Angreifers anbelangt. Der Youngster spielt noch in seiner Heimat beim SCO Angers. Dort könnte er auch noch bis Saisonende bleiben. Dortmund könnte sich die Rechte an Cho aber bereits vorzeitig sichern. Als Ablöse werden beinahe 40 Mio. Euro veranschlagt, die aber wohl nicht sofort fällig werden. Der BVB soll sich gegen hochkarätige Konkurrenz, bestehend aus Chelsea, Atlético und weiteren Bundesliga-Klubs durchsetzen.

Dem Angreifer wird eine ähnliche Karriere wie Ousmane Dembélé, Jadon Sancho und Erling Haaland zugetraut, die allesamt bei BVB den Durchbruch geschafft hatten.

psc 1 Januar, 2022 10:37