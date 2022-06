Diese Summe würde Real Madrid für Jude Bellingham hinlegen

Jude Bellingham ist mittelfristig ein grosses Transferziel von Real Madrid. Die Spanier würden für den englischen Nationalspieler von Borussia Dortmund eine beträchtliche Summe hinlegen.

Nach Angaben von “Cadena SER” schwebt den Real-Bossen eine Summe von 80 bis 100 Mio. Euro vor, die sie für Bellingham zahlen würden. Der 18-Jährige wechselte vor zwei Jahren von seinem Stammverein Birmingham City für 25 Mio. Euro zum BVB und steht da bis 2025 unter Vertrag. Bislang betont er stets, dass er sich in Dortmund wohl fühlt und zurzeit nicht über einen Wechsel nachdenkt. “Die einzige Zukunft, an die ich denke, ist das nächste Spiel mit Dortmund. Und ich werde nächste Saison hier sein. Ich bin bereit”, liess er sich jüngst zitieren.

Frühestmöglicher Zeitpunkt, an dem Real angreifen kann, wird also der Sommer des nächsten Jahres sein. Die Frage lautet indes, ob die bis zu 100 Millionen dann überhaupt ausreichen. Bellingham gilt in seiner Altersstufe zu den weltbesten Spielern und kommt auch schon regemässig für die englische Nationalmannschaft zum Einsatz.

psc 14 Juni, 2022 09:52