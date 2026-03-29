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Fokus auf nationale Verstärkungen

Trabzonspor nimmt Salih Özcan ins Visier

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 29 März, 2026 11:19
Trabzonspor nimmt Salih Özcan ins Visier

Trabzonspor treibt die Planungen für den kommenden Transfersommer voran und richtet den Blick dabei verstärkt auf Spieler aus dem eigenen Land. Ganz oben auf der Wunschliste steht offenbar Salih Özcan von Borussia Dortmund. Der defensive Mittelfeldspieler, dessen Vertrag beim BVB ausläuft, gilt als einer der prioritären Kandidaten für eine Verpflichtung.

Trainer Fatih Tekke soll den Verantwortlichen bereits eine Liste mit potenziellen Neuzugängen vorgelegt haben, auf der neben Özcan auch Oğuz Aydın, Aral Şimşir und Ümit Akdağ stehen. Ziel ist es, den Kader gezielt mit nationalen Spielern zu verstärken und mehr Stabilität ins Team zu bringen.

Özcan, der seit 2022 in Dortmund unter Vertrag steht, bringt internationale Erfahrung mit und absolvierte bislang 27 Länderspiele für die Türkei. In der aktuellen Bundesliga-Saison kam der 28-Jährige allerdings nur auf sieben Einsätze. Sein Marktwert wird derzeit auf rund 3,5 Millionen Euro geschätzt.

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