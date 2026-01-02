Ein türkischer Klub beginnt Gespräche wegen BVB-Stürmer Fabio Silva

Der türkische Klub Besiktas interessiert sich für die Dienste von BVB-Stürmer Fabio Silva und startet die Gespräche.

Laut Transferexperte Ekrem Konur machen sich die Türken Hoffnungen auf eine Leihe des 23-Jährigen für den Rest dieser Saison. Damit ist Besiktas nicht alleine. Auch die AS Roma und Real Betis verfolgen offenbar den gleichen Plan. Fabio Silva wechselte erst im vergangenen Sommer für 22,5 Mio. Euro von Wolverhampton in die Bundesliga.

Dort ist er mit seinen Einsatzzeiten nicht ganz zufrieden, weshalb er einen Wechsel durchaus in Betracht zieht. Die BVB-Verantwortlichen haben bislang eigentlich betont, dass ein Abgang des Stürmers kein Thema sei und man weiterhin auf diesen zählen wolle. Letztlich wird aber viel vom Willen des Spielers abhängen.