Wegen Nico Schlotterbeck

Unerwartete BVB-Kehrtwende bei Niklas Süle?

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 3 Januar, 2026 10:37
Die Zeit von Niklas Süle beim BVB schien in spätestens einem halben Jahr vorbei. Nun könnte es in dieser Personalie zu einer überraschenden Kehrtwende kommen. Grund hierfür ist Nico Schlotterbeck.

Eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags von Niklas Süle bei Borussia Dortmund galt Stand jetzt als nahezu ausgeschlossen. Ordnet man einen Bericht der «Bild» ein, könnte es in dieser Personalie zu einer unerwarteten Kehrtwende kommen.

«Auch die Rolle von Niklas Süle wird dabei neu bewertet. Hinter verschlossenen Türen werden Varianten durchgespielt, wie Dortmund seine Defensive künftig stabilisieren kann – kurzfristig wie langfristig. Gespräche, Gedankenspiele und interne Szenarien laufen längst…», schreibt die deutsche Boulevardzeitung.

Süle spielt seit 2022 für den BVB und konnte dort nie einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Der 30-Jährige hatte wieder und wieder mit körperlichen Defiziten zu kämpfen. Das Thema Nico Schlotterbeck könnte aber zum Dortmunder Umdenken führen.

Schlotterbeck hat noch nicht abschliessend darüber befunden, ob er seinen 2027 auslaufenden Vertrag verlängern oder im Sommer eine neue Herausforderung angehen wird.

