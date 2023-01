Urs Fischer ärgert sich über Abgang von Ryerson in Richtung BVB

Der Wechsel von Aussenverteidiger Julian Ryerson zu Borussia Dortmund in dieser Woche ärgert Union-Trainer Urs Fischer sichtlich.

Der Schweizer Trainer und der gesamte Klub wurden von diesem Transfer überrascht. Möglich wurde er dank einer Ausstiegsklausel, die im Kontrakt des 25-jährigen Norwegers verankert war. «Da wurden wir auf dem falschen Fuss erwischt. Das passt uns natürlich überhaupt nicht», sagt Urs Fischer auf einer Pressekonferenz vor dem Neustart der Bundesliga gegen Hoffenheim. «Aber so ist das Geschäft. Es ist vorbei. Er ist nicht mehr bei uns. Jetzt gilt es, das Bestmögliche daraus zu machen», führt der 56-Jährige aus. Ryerson schloss sich am Dienstag dem BVB an. Er war in dieser Saison einer der besten und konstantesten Spieler von Union Berlin. Sein Vertrag bei den Köpenickern wäre zum Saisonende ausgelaufen. Der BVB aktivierte eine Ausstiegsklausel und zahlte für den Nationalspieler dem Vernehmen nach 5 Mio. Euro.

psc 19 Januar, 2023 15:55