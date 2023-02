Urs Fischer Nummer 1 von Deutschland, Jan Elvedi feiert Tor-Premiere

An diesem Samstag drehten wieder zahlreiche Schweizer Legionäre ihre Runden. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu den Leistungen unserer Schlachtenbummler.

Granit Xhaka (FC Arsenal): Was für ein Patzer der Gunners! Beim abstiegsbedrohten Everton verloren Granit Xhaka und Co. mit 0:1 und handelten sich damit die erst zweite Niederlage dieser Saison ein. Der Nati-Captain spielte als linker Part im Mittelfeld, war dort entsprechend auf dem Feld unterwegs.

Urs Fischer (Union Berlin): Durch einen 2:1-Sieg in den Schlussminuten gegen Mainz 05 übernehmen Union und Urs Fischer sensationell die Tabellenführung in der Bundesliga. Zumindest bis Sonntag übernachten die Berliner also auf dem Platz an der Sonnenseite.

Gregor Kobel (Borussia Dortmund): Viertes Spiel, vierter Sieg für den BVB – und das ziemlich deutlich gegen den direkten Konkurrenten Freiburg mit 5:1. Gregor Kobel und seine Mitstreiter setzten also ein richtiges Ausrufezeichen. Gegen unfassbar schwache Gäste war der Goalie nie ernsthaft gefordert, am Gegentor war er dann machtlos.

Djibril Sow (Eintracht Frankfurt): War viel unterwegs beim 3:0 gegen die Hertha, die sich im Spielverlauf allerdings selten wehrte. Djibril Sow machte keine Fehler und wurde gegen Ende der Partie ausgewechselt.

Charles Pickel (US Cremonese): Während Charles Pickel zu den aufstrebenden Mittelfeldspielern in der Serie A gehört, kann man das von seinem Klub nicht gerade behaupten. Cremonese blieb auch im 21. Spiel dieser Saison ohne Sieg und verlor mit 0:2 gegen Lecce. Pickel musste zu allem Überfluss zur Pause in der Kabine bleiben.

Saulo Decarli (Eintracht Braunschweig): Was für ein Geburtstagsgeschenk für Saulo Decarli! An seinem 31. Wiegenfest gewann der Innenverteidiger gegen den Aufstiegsanwärter Heidenheim mit 2:0. Nach seiner langen Muskelverletzung war es für Decarli die zweite Partie über die vollen 90 Minuten.

Jan Elvedi (Jahn Regensburg): Dafür wurde er vor zweieinhalb Jahren freilich nicht geholt, aber an diesem Samstag erzielte Jan Elvedi sein erstes Tor für die Jahnelf. Die Rahmenbedingungen dafür hätte sich der Innenverteidiger aber anders vorgestellt. Elvedi traf gegen Bielefeld zum 1:0, verlor dann aber noch mit 1:3.

aoe 4 Februar, 2023 17:52