Alassane Pléa vor Abgang bei Gladbach – 2 Nachfolger im Blick

Torjäger Alassane Pléa könnte Gladbach schon bald verlassen. Der 28-jährige Franzose hat seinen Stammplatz in dieser Saison phasenweise verloren. Im kommenden Sommer könnte ein Wechsel erfolgen. Manager Max Eberl hat derzeit zwei potentielle Nachfolger im Blick.

Laut “Bild” handelt es sich dabei um den Engländer Eddie Nketiah (22) von Arsenal und den Niederländer Delano Burgzorg (23) von Heracles Almelo. Nketiah hat bei den Gunners einen schweren Stand und kommt bei den Profis derzeit fast gar nicht zum Einsatz. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Gladbach könnte sich um einen ablösefreien Wechsel bemühen.

Burgzorg seinerseits steht bei seinem aktuellen Verein noch bis 2023 unter Vertrag. Er fliegt aber noch einigermassen unter dem Radar, die Ablöse würde sich für den Linksaussen wohl in Grenzen halten. In dieser Saison hat er in elf Ligaspielen vier Treffer erzielt.

psc 11 November, 2021 14:59