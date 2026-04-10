Arteta und Arsenal: Klares Statement zur gemeinsamen Planung

Trainer Mikel Arteta ist beim FC Arsenal schon mehr als sechs Jahre im Amt. Ein Ende ist nicht abzusehen, wenn es nach dem Spanier geht.

Vor dem Ligaspiel gegen Bournemouth am Samstagmittag macht der 44-Jährige eine ganz klare Ansage zu seiner Zukunft. «Ich bin hier voll und ganz engagiert, ich bin wirklich glücklich und fühle mich wohl. Meiner Familie geht es gut», so Arteta.

Sein Vertrag läuft erst einmal bis 2027. Die Aussagen deuten aber darauf hin, dass danach noch lange nicht Schluss ist: «Ich habe noch so viel Ehrgeiz und Dinge, die ich mit diesem Fussballverein erreichen möchte, und im Moment sind wir auf einem guten Weg.» Die Gunners haben in dieser Saison noch Titelchancen in der Premier League, wo der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Manchester City bereits sechs Verlustpunkte beträgt und in der Champions League, wo die Londoner das Hinspiel des Viertelfinals bei Sporting mit 1:0 gewannen.

Arteta will die Trophäensammlung als Trainer von Arsenal unbedingt ausbauen. Bislang umfasst diese zwei Titel im Community Shield und einen FA Cup-Triumph. Vor der Partie gegen Bournemouth schwört er auch die Fans ein: «Wir müssen für jedes Spiel die richtige Einstellung mitbringen. Wir müssen jedes Ergebnis maximieren. Es kommt also auf jeden Einzelnen an, wie wir dort auftreten. Es geht nicht nur darum, im Stadion anwesend zu sein. Es geht darum, das Spiel, die Atmosphäre und die Energie in diesem Stadion tatsächlich zu beeinflussen – und das ist ein grosser Unterschied.»