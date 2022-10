Aufatmen bei Nico Elvedi: Nati-Verteidiger nicht schwer verletzt

Nachdem sich Nico Elvedi beim Training mit seinem Verein am Donnerstag verletzt hat, gibt es tags darauf Entwarnung.

Der 26-Jährige hat sich nichts Gravierendes zugezogen und könnte unter Umständen beim Auswärtsspiel von Gladbach bei Union Berlin am Sonntag bereits wieder im Einsatz stehen, wie Cheftrainer Daniel Farke am Freitag verkündete: «Hinter Nico Elvedi stand gestern noch ein Fragezeichen, er musste das Training ja abbrechen. Heute sah es aber schon wieder gut aus. Er hat grosse Teile des Mannschaftstrainings bestreiten können. Da habe ich Hoffnung, dass er zur Verfügung steht. Bei ihm ist jetzt nur noch ein kleines Fragezeichen», so der Gladbach-Coach.

Farke stellt klar: «Wenn er zur Verfügung steht, wird er auch spielen.» Elvedi könnte demnach wie gewohnt in der Startelf stehen.

psc 28 Oktober, 2022 15:24