Gladbach-Boss äussert sich zur Zukunft von Gerardo Seoane

Gerardo Seoane hat aufgrund der überwiegend ausbleibenden Entwicklung nicht wenige Kritiker. Bei Gladbach will man bezüglich einer Vertragsverlängerung daher erst mal abwarten.

Borussia Mönchengladbach steht offensichtlich nicht unmittelbar davor, den in weniger als einem Jahr auslaufenden Vertrag von Gerardo Seoane zu verlängern.

"Wir haben September und haben uns klar verständigt, dass wir uns erst mal auf die Entwicklung der Mannschaft konzentrieren wollen. Zu gegebener Zeit werden wir auch über die Zukunft reden. Wir haben da aber keinen Zeitdruck", sagt Gladbachs Geschäftsführer Sport Roland Virkus im Interview mit der "Rheinischen Post".

Eine mögliche Seoane-Verlängerung ist unter anderem an den sportlichen Erfolg geknüpft, meint Virkus: "Keiner kommt daran vorbei, Spiele zu gewinnen. Das gilt überall im Leistungssport. Aber er wird nicht ausschliesslich daran gemessen."

Gerardo Seoane legt mit Gladbach Fehlstart hin

Seoane, der in der Bundesliga zu den bestbezahlten Trainern gehört, ist seit über zwei Jahren in Gladbach und dort nicht frei von Kritik. Die Entwicklung der vergangenen Monate ist nicht gerade positiv, eher besorgniserregend.

Die Borussen sind seit neun Bundesliga-Spielen sieglos (3 Remis, 6 Niederlagen) – das ist die längste aktuelle Sieglosserie der Liga und für Gladbach die längste solche seit der Saison 2013/14. Damals waren es unter Seoanes Landsmann Lucien Favre ebenfalls neun sieglose Partien am Stück.

Darüber hinaus blieb Gladbach erstmals seit 23 Jahren in den ersten beiden Spielen einer Bundesliga-Saison torlos. Saisonübergreifend warten die Fohlen seit vier Meisterschaftsspielen auf ein Tor – das war ihnen zuletzt Anfang 2018 unter Dieter Hecking passiert. Noch länger ohne Tor blieb man zuletzt im Herbst 2016 (5 Spiele).

aoe 13 September, 2025 10:13