Jonas Omlin erhält neue Chance in Leverkusen

Der Schweizer Torhüter Jonas Omlin wird den Rest dieser Saison für Bayer Leverkusen auflaufen.

Die Verantwortlichen der Werkself reagieren auf den verletzungsbedingten Ausfall von Stammkeeper Mark Flekken und bringen den 32-jährigen Routinier von Ligakonkurrent Gladbach an Bord. Wie «Sky» und der «kicker» übereinstimmend berichten, wird Omlin bereits am Montag zum Medizincheck bei seinem neuen Verein erwartet. Beim Deal handelt es sich um eine Leihe.

Der Ex-Luzern-Goalie wird in Leverkusen zunächst wohl, wie schon bei Gladbach, als Backup fungieren. Janis Blaswich (34) rückt als Nummer 1 auf. Allerdings hat Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes bereits angedeutet, dass das Leistungsprinzip gelten wir. «Die Zielsetzung ist, dass wir das Torwart-Team für die anstehenden Wochen ergänzen. Wir geben Janis totale Rückendeckung, haben Vertrauen in seine Fähigkeiten, aber wir wollen das Torwart-Team schon noch einmal ergänzen. Am Ende geht es immer um Leistung, aber wir haben Janis im Sommer geholt, weil das Vertrauen da ist, dass er auch spielen kann.»

Diese angedeutete Verstärkung heisst nun Omlin. Dieser war zuletzt auch bei Premier Ligist Sunderland im Gespräch, wechselt nun stattdessen aber innerhalb der Bundesliga.