SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Medizincheck am Montag

Jonas Omlin erhält neue Chance in Leverkusen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 25 Januar, 2026 22:14
Jonas Omlin erhält neue Chance in Leverkusen

Der Schweizer Torhüter Jonas Omlin wird den Rest dieser Saison für Bayer Leverkusen auflaufen.

Die Verantwortlichen der Werkself reagieren auf den verletzungsbedingten Ausfall von Stammkeeper Mark Flekken und bringen den 32-jährigen Routinier von Ligakonkurrent Gladbach an Bord. Wie «Sky» und der «kicker» übereinstimmend berichten, wird Omlin bereits am Montag zum Medizincheck bei seinem neuen Verein erwartet. Beim Deal handelt es sich um eine Leihe.

Der Ex-Luzern-Goalie wird in Leverkusen zunächst wohl, wie schon bei Gladbach, als Backup fungieren. Janis Blaswich (34) rückt als Nummer 1 auf. Allerdings hat Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes bereits angedeutet, dass das Leistungsprinzip gelten wir. «Die Zielsetzung ist, dass wir das Torwart-Team für die anstehenden Wochen ergänzen. Wir geben Janis totale Rückendeckung, haben Vertrauen in seine Fähigkeiten, aber wir wollen das Torwart-Team schon noch einmal ergänzen. Am Ende geht es immer um Leistung, aber wir haben Janis im Sommer geholt, weil das Vertrauen da ist, dass er auch spielen kann.»

Diese angedeutete Verstärkung heisst nun Omlin. Dieser war zuletzt auch bei Premier Ligist Sunderland im Gespräch, wechselt nun stattdessen aber innerhalb der Bundesliga.

Mehr Dazu
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
"Das hat mich beeindruckt"

Schweizer hatte grossen Anteil am Sunderland-Wechsel von Granit Xhaka
"Sehe das entspannt"

Yann Sommer spricht erstmals über seine Zukunftsplanung bei Inter
Mehr entdecken
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste

26.01.2026 - 13:49
Medizincheck am Montag

Jonas Omlin erhält neue Chance in Leverkusen

25.01.2026 - 22:14
Schweizer Legionäre

Augsburg-Schweizer knacken die Bayern, Aurèle Amenda mit Eigentor

24.01.2026 - 17:44
Szene im Video

Mit gegnerischen Fans angelegt: Granit Xhaka sorgt für Spielunterbrechung

24.01.2026 - 17:16
Schweizer Torhüter

Premier-League-Klub macht Jonas Omlin Avancen

24.01.2026 - 16:45
Sehr begehrt

Atlético & Inter sind beide heiss auf Nati-Stürmer Dan Ndoye

23.01.2026 - 00:50
Unterschrift in Leicester

Alisha Lehmann findet neuen Klub und kehrt auf die Insel zurück

22.01.2026 - 17:28
Unter anderem Nizza

Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez wird französischen Klubs angeboten

22.01.2026 - 16:56
Wechsel perfekt

Nati-Star Simon Sohm hat wieder einen neuen Serie A-Klub

22.01.2026 - 16:39
Endlich wieder im Training

Schweizer Verteidiger Joël Schmied steht in Köln vor dem Comeback

22.01.2026 - 11:02