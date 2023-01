Jonas Omlin zum Medizincheck in Gladbach eingetroffen

Jonas Omlin ist am Donnerstagmorgen gemeinsam mit seinem Berater Jose Noguera am Düsseldorfer Flughafen gelandet und wird seinen Transfer zu Borussia Mönchengladbach in Kürze vollziehen.

Für den Schweizer Natikeeper stehen zunächst die medizinischen Tests bei seinem neuen Arbeitgeber an. Im Anschluss wird er einen Vertrag bis 2027 unterzeichnen. Als Ablöse fliessen knapp 10 Mio. Euro. Bereits am Donnerstagnachmittag könnte Omlin erstmals mit seinen neuen Kollegen trainieren. Möglicherweise steht er am Samstag im Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen bereits zwischen den Pfosten.

Omlin tritt die Nachfolge von Yann Sommer an, der seinerseits am Mittwochabend in München angekommen ist und dort in Kürze bis 2025 unterschreibt.

psc 19 Januar, 2023 09:50