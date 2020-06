Auch Lazio schielt auf Denis Zakaria

Der Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria steht bei manchem europäischen Topklub auf dem Zettel. Nun gesellt sich auch Lazio dazu.

Der Serie A-Verein, der sich im Hinblick auf die nächste Saison sehr wahrscheinlich für die Champions League qualifizieren wird, will sich im zentralen Mittelfeld verstärken. Lucas Leiva übernimmt dort zurzeit die Rolle als Sechser, ist aber immerhin schon 33-jährig. Ein langfristiger Ersatz soll her. Laut “Corriere dello Sport” denkt man in Rom dabei auch an Denis Zakaria.

Der 23-Jährige ist noch bis 2022 an Gladbach gebunden. Ein baldiger Abgang ist allerdings nicht ausgeschlossen, wobei rund 45 Mio. Euro Ablöse gefordert wären. Ob Lazio diese aufbringen kann und will, ist fraglich. Zudem ist die Konkurrenz riesig: Der FC Bayern, Dortmund, Manchester United, Tottenham, Liverpool, Barcelona, Real Madrid und Atletico Madrid blicken allesamt auch auf den jungen Schweizer.

Bei Lazio ist auch der von Liverpool an Hertha BSC ausgeliehene Marko Grujic ein Thema.

psc 16 Juni, 2020 11:22