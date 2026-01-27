SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ein Eigengewächs

Leverkusen bestätigt Omlin-Transfer – Gladbach hat Ersatz gefunden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 Januar, 2026 09:58
Leverkusen bestätigt Omlin-Transfer – Gladbach hat Ersatz gefunden

Bayer Leverkusen bestätigt am Dienstagmorgen die Ankunft von Jonas Omlin. Der Schweizer Goalie wird bis Saisonende von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen. Die Fohlen wiederum holen ein Eigengewächs zurück.

Omlin spielt für den Rest dieser Saison für die Werkself und fungiert dort als Ersatz für den verletzten Mark Flekken. Der 32-Jährige ist zunächst als zweiter Torhüter eingeplant. «Jonas Omlin ist ein international erfahrener Keeper, der seine Klasse bei Klubs in der Schweiz, in Frankreich und in der Bundesliga vielfach unter Beweis gestellt hat», sagt Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes: «Jonas komplettiert nach Marks Ausfall unser Torhütertrio. Mit ihm, Janis Blaswich und Niklas Lomb sind wir nun wieder gerüstet für die Herausforderungen der kommenden Wochen und Monate.»

Der Schweizer freut sich auf die neue Herausforderung: «Ich freue mich, dass ein Verein wie Bayer 04 Leverkusen sein Vertrauen in mich setzt. Ein Champions-League-Klub mit großen Ambitionen – es ist eine tolle Aufgabe, mein neues Team zu unterstützen und meinen Teil dazu beizutragen, die gesteckten Ziele zu erreichen.»

Gladbach reagiert auf den Abgang seiner Nummer 2 mit der Rückkehr von Jan Olschowsky. Das Eigengewächs ist seit Anfang 2025 an Drittligist Alemannia Aachen ausgeliehen. Laut «Sky» wird die bis Ende Saison gültige Saison abgebrochen. Der Medizintest wird noch im Laufe des Dienstags erfolgen.

Mehr Dazu
"Das hat mich beeindruckt"

Schweizer hatte grossen Anteil am Sunderland-Wechsel von Granit Xhaka
Leverkusen in Pole Position

Exklusiv: FC Bayern unterbreitet Granit Xhaka konkretes Angebot
Wechsel vor Vollzug?

Granit Xhaka sagt Milan zu
Technischer Direktor

Erik ten Hag hört als Trainer vorerst auf und übernimmt neue Aufgabe
Eingriff notwendig

Victor Boniface läuft nie mehr für Werder auf
Mehr entdecken
Ein Eigengewächs

Leverkusen bestätigt Omlin-Transfer – Gladbach hat Ersatz gefunden

27.01.2026 - 09:58
Stürmer hat Anfragen

Martin Terrier könnte Leverkusen sofort verlassen

26.01.2026 - 17:10
Übernimmt das Salär

Bayer Leverkusen muss für Omlin-Leihe keine Gebühr zahlen

26.01.2026 - 10:48
Medizincheck am Montag

Jonas Omlin erhält neue Chance in Leverkusen

25.01.2026 - 22:14
Mehr Spielpraxis

Leverkusen denkt über Leihe von Ben Seghir nach

25.01.2026 - 19:52
Konkurrenz aus Frankreich

Bayer Leverkusen mit Angebot für El Karouani

21.01.2026 - 18:39
Technischer Direktor

Erik ten Hag hört als Trainer vorerst auf und übernimmt neue Aufgabe

6.01.2026 - 19:36
Eingriff notwendig

Victor Boniface läuft nie mehr für Werder auf

30.12.2025 - 14:06
"Das hat mich beeindruckt"

Schweizer hatte grossen Anteil am Sunderland-Wechsel von Granit Xhaka

27.12.2025 - 16:56
Gesteigertes Interesse

Ein Topklub aus der Bundesliga wird bei Johan Manzambi ernst

10.12.2025 - 10:17