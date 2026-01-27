Leverkusen bestätigt Omlin-Transfer – Gladbach hat Ersatz gefunden

Bayer Leverkusen bestätigt am Dienstagmorgen die Ankunft von Jonas Omlin. Der Schweizer Goalie wird bis Saisonende von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen. Die Fohlen wiederum holen ein Eigengewächs zurück.

Omlin spielt für den Rest dieser Saison für die Werkself und fungiert dort als Ersatz für den verletzten Mark Flekken. Der 32-Jährige ist zunächst als zweiter Torhüter eingeplant. «Jonas Omlin ist ein international erfahrener Keeper, der seine Klasse bei Klubs in der Schweiz, in Frankreich und in der Bundesliga vielfach unter Beweis gestellt hat», sagt Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes: «Jonas komplettiert nach Marks Ausfall unser Torhütertrio. Mit ihm, Janis Blaswich und Niklas Lomb sind wir nun wieder gerüstet für die Herausforderungen der kommenden Wochen und Monate.»

Der Schweizer freut sich auf die neue Herausforderung: «Ich freue mich, dass ein Verein wie Bayer 04 Leverkusen sein Vertrauen in mich setzt. Ein Champions-League-Klub mit großen Ambitionen – es ist eine tolle Aufgabe, mein neues Team zu unterstützen und meinen Teil dazu beizutragen, die gesteckten Ziele zu erreichen.»

Gladbach reagiert auf den Abgang seiner Nummer 2 mit der Rückkehr von Jan Olschowsky. Das Eigengewächs ist seit Anfang 2025 an Drittligist Alemannia Aachen ausgeliehen. Laut «Sky» wird die bis Ende Saison gültige Saison abgebrochen. Der Medizintest wird noch im Laufe des Dienstags erfolgen.