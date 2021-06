Matthias Ginter bei zwei Bundesliga-Konkurrenten im Gespräch

Matthias Ginter geht bei Gladbach in sein letztes Vertragsjahr. Die Borussia versucht den Kontrakt zu verlängern. Ob dies gelingt, ist allerdings fraglich. Mit RB Leipzig und Bayer Leverkusen melden nun zwei direkte Ligakonkurrenten Interesse an.

Der Vorteil der beiden Klubs gegenüber Gladbach: Sie sind in der kommenden Saison international vertreten. Laut “Sky” ist das Interesse der Vereine an Ginter sehr gross. Anfang Mai liess der 27-jährige Nationalspieler verlauten, dass die Chancen auf einen Verbleib in Gladbach “nicht schlecht” stünden. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist offen. Nach der Europameisterschaft sollen weitere Gespräche folgen. Dann dürften auch Bayer und RB aktiv mitmischen. Mit einem Transfer in diesem Sommer könnte Gladbach noch eine stattliche Ablöse kassieren. Ein ablösefreier Wechsel im kommenden Sommer soll verhindert werden.

psc 7 Juni, 2021 18:57