Nico Elvedi über Wechsel: «Es gibt immer wieder Angebote»

Nico Elvedi spielt inzwischen seine achte Saison im Trikot von Borussia Mönchengladbach und ist dort längst ein Fixstarter und Leistungsträger. Gelegenheiten für Wechsel gab es in der Vergangenheit einige, wie der Schweizer Nati-Verteidiger nun in einem Podcast verrät.

Wirklich gepasst hat es für ihn bezüglich eines Transfers bislang nicht, auch deshalb hat er im März 2021 in Gladbach noch einmal bis 2024 verlängert. «Es hat immer wieder Angebote gegeben, aber für mich hat das Gesamtpaket nicht gepasst. Auch weil ich mich in Gladbach extrem wohl fühle und weiss, was ich hier habe», sagt der 26-Jährige im Podcast «Anderi Liga». Elvedi schliesst einen künftigen Wechsel indes nicht aus: «Vielleicht kommt irgendwann das richtige Angebot.» Im Sommer prüfe er jeweils allfällige Angebote und mache seine Planung. Grundsätzlich schaue er nur von Jahr zu Jahr und mache keine grosse Gesamt-Karriereplanung.

Wichtig sei für ihn bei einem allfälligen Transfer, dass ihn der Trainer eines neuen Klubs «unbedingt will». Zudem müsse auch die Stadt passen.

Erst einmal fokussiert sich der Innenverteidiger voll auf seine Aufgaben in Gladbach und in wenigen Wochen auf seine Einsätze mit der Schweizer Nati an der WM. Durch seine konstanten und starken Auftritte werden die Wechselgerüchte aber sicherlich nicht verstummen und im Hinblick auf die kommende Saison eher wieder zunehmen.

psc 4 November, 2022 10:21