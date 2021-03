Oliver Glasner bei Gladbach auf dem Zettel – Seoane als Nachfolger?

In der Bundesliga könnte es im Sommer zu einer grösseren Trainerrochade kommen: Nachdem Marco Rose von Gladbach zum BVB wechselt, ist Oliver Glasner als Nachfolger bei den Fohlen im Gespräch. Involviert sein könnte auch YB-Trainer Gerardo Seoane.

Laut “Sport Bild” ist der amtierende Wolfsburger Erfolgscoach in Gladbach ein Thema. Sportdirektor Max Eberl könnte von einer Ausstiegsklausel des 46-jährigen Österreichers Gebrauch machen. Auf genau dieselbe Art und Weise “verlor” Gladbach Rose an den BVB.

Grundsätzlich steht Glasner bei den Wölfen bis 2022 unter Vertrag. Trotz seiner (in der Bundesliga) sehr guten sportlichen Bilanz in der aktuellen Saison, gibt es auch einige Fragezeichen: In der Vergangenheit sorgte der Trainer mit Kritik über die Transferpolitik für heftige Diskussionen. Sein Verhältnis zu Manager Jörg Schmadtke soll nicht das beste sein.

Sollte Glasner Wolfsburg verlassen, könnte dort wiederum YB-Coach Gerardo Seoane als potentieller Nachfolger in den Fokus rücken.

psc 10 März, 2021 09:25