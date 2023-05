Ruben Vargas assistiert zum Sieg, Manuel Akanji schiesst Bock

An diesem Samstag waren wieder zahlreiche Schweizer Legionäre unterwegs. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu den Leistungen unserer Schlachtenbummler.

Jan Elvedi (Jahn Regensburg): Taumelt mit seinem Klub dem Abstieg in die 3. Liga entgegen, was für eine Menge Frust sorgt. Jan Elvedi unterlag mit 0:2 gegen den direkten Konkurrenten aus Rostock. Kurz vor Ende der Partie liess er seinen Gegenspieler über die Klinge springen und kassierte folgerichtig die Gelbe Karte für sein Frustfoul.

Maurizio Jacobacci (1860 München): Der Aufstieg ist schon längst abgehakt, das war aber auch nicht mehr das ernsthafte Ziel von Maurizio Jacobacci. In der verkorksten Saison war wenigstens noch eine Überraschung drin – gegen Freiburg II gewannen die Löwen mit 1:0.

Djibril Sow (Eintracht Frankfurt): Nach dem Erreichen des DFB-Pokalfinales folgt in der Bundesliga die nächste böse Bruchlandung. Djibril Sow und seine Mitspieler unterlagen beim Abstiegskandidaten Hoffenheim mit 1:3, die SGE wartet in der Meisterschaft nun schon seit zehn Spielen auf einen Sieg (5, Remis, 5 Niederlagen) und ist drauf und dran, den Europapokaleinzug zu verpassen. Sow schloss nach 20 Minuten zu schwach aufs gegnerische Tor ab, inmitten hitzigen Atmosphäre crashte er dann auch noch mit dem Referee, der aber weitermachen konnte.

Ruben Vargas (FC Augsburg): Bestätigte seine tolle Form und überraschte mit Augsburg durch einen 1:0-Heimsieg gegen den Champions-League-Aspiranten Union Berlin, und damit auch gegen seinen Landsmann Urs Fischer. Vargas lieferte die entscheidende Vorlage, als er erst einen Einwurf schnell ausübte und im Anschluss eine Flanke schlug, die zum Siegtor führte. Stark: es war die vierte direkte Torbeteiligung von Vargas im fünften Spiel.

Nico Elvedi, Jonas Omlin (Borussia Mönchengladbach): Ein wichtiger Sieg für die angeknackste Stimmung, das 2:0 gegen Bochum geht auch in Ordnung. Nico Elvedi hatte nach einer Stunde Glück, als er am Fünfer ein Kopfballduell verlor, für ihn und die Borussia aber die Latte rettete. Landsmann Jonas Omlin parierte kurz vor der Halbzeit einen Freistoss, nach etwa 70 Zeigerumdrehungen rettete er mit der Brust – Omlins viertes Zu-Null-Spiel.

Manuel Akanji (Manchester City): Was für ein Bock! Bis kurz vor dem Ende des Heimspiels gegen Leeds verteidigte Manuel Akanji gewohnt souverän, leistete sich dann aber eine folgenschwere Aktion. Nach schwachem Abwehrverhalten köpfte Akanji vor dem eigenen Sechzehner Rodrigo an. Der gebürtige Brasilianer liess sich die Chance nicht nehmen: Sein Linksschuss aus 15 Metern schlug unten links ein. Akanjis Fauxpas blieb am Ende ohne schwerwiegende Folgen im Titelkampf, ManCity siegte 2:1.

aoe 6 Mai, 2023 17:55