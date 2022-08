Damit geht ein lang gehegter Traum für den serbischen Flügelspieler in Erfüllung. Dieser wollte nämlich schon seit geraumer Zeit in die Serie A wechseln. Laut “Sky”-Reporter Florian Plettenberg gab es am Montag intensive Verhandlungen zwischen der alten Dame und dem Bundesligisten. Dabei habe man sich stark angenähert. Inzwischen ist die Einigung laut “Bild” da. Eintracht wird wohl eine Ablöse im Bereich von 17 Euro kassieren.

Der 29-Jährige selbst hat einem Wechsel nach Turin schon länger zugestimmt und für diesen Transfer beispielsweise auch ein Angebot von West Ham ausgeschlagen.

Update: Die Eintracht bestätigt inzwischen, dass Kostic nicht zum Kader für den UEFA Supcercup gegen Real Madrid gehört, der am Mittwochabend in Helsinki über die Bühne geht. Ein eindeutiges Zeichen, dass der Transfer unmittelbar bevorsteht.

Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche erklärt: “Filip hat sich in der abgelaufenen Saison mustergültig verhalten (…) Wir haben immer gesagt, dass wir ihm bei einem für alle Seiten guten Angebot keine Steine in den Weg legen. Aktuell sind wir in aussichtsreichen Gesprächen mit einem anderen Verein und es zeichnet sich eine Lösung ab. Wir haben einen breiten Kader und ein sehr hohes Vertrauen in die Jungs, die alle ihre Chance verdient haben.”

🚨 Excl. News #Kostic: Transfer to Juve is close to be a DONE DEAL. Intensive negotiations on Monday. Only details have to be clarified. SGE on verge to accept €17-18m with bonuses included. Juve want to prevent Kostic from playing vs. Real on Wednesday. @Sky_Marc @SkySportDE 🇷🇸

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 9, 2022