Die Eintracht bestätigt: Oliver Glasner geht zum Saisonende

Eintracht Frankfurt bestätigt die Trennung von Trainer Oliver Glasner zum Saisonende.

Nach intensiven Gesprächen zwischen dem österreichischen Coach und Sport-Vorstand Markus Krösche sowie Lizenzspieler-Chef Timmo Hardung sei man zu diesem Ergebnis gekommen. Glasner heuerte bei den Hessen im Sommer 2021 als Nachfolger von Adi Hütter an und gewann mit seinem Team in der ersten Saison auf Anhieb die Europa League. Auch heuer steht Glasner wieder in einem Finale. Diesmal im DFB-Pokal.

Dennoch ist die Basis für eine weitere Zusammenarbeit nach einer in der Bundesliga enttäuschenden Saison und einigen Differenzen abseits des Platzes offenbar nicht mehr gegeben.

Krösche sagt: «Wir sind der Auffassung, dass nach all den Spekulationen und auch aufgrund der in den letzten Wochen und Monaten aufgekommenen Unruhe rund um die Trainerpersonalie nun Klarheit in der Zukunftsfrage wesentlich ist, um den Fokus von Trainer und Mannschaft komplett auf die Saisonziele und das Pokalfinale zu richten. Daher möchten wir gemeinsam am bestmöglichen Abschied arbeiten und uns mit voller Kraft auf die letzten Spiele konzentrieren.»

Glasner, der eigentlich noch über einen Vertrag bis Juni 2024 verfügte, sagt zu seinem Abgang: «Ich akzeptiere die Entscheidung der Vereinsführung, die mir plausibel dargelegt wurde. Die Gespräche mit Markus Krösche und Timmo Hardung waren ehrlich, offen und fair, so wie unser Austausch in den zurückliegenden Jahren immer konstruktiv und von hohem gegenseitigem Respekt geprägt war. Es ist aber jetzt nicht der Zeitpunkt für Abschied oder Rückblick, sondern wir haben noch eine entscheidende Mission vor uns und werden in den kommenden Wochen alles daransetzen, über unsere Leistungen im Endspurt der Bundesliga die Voraussetzungen für ein großes gemeinsames Finale in Berlin zu schaffen und den DFB-Pokal wieder nach Frankfurt zu holen. Es ist mir persönlich von sehr hoher Bedeutung, dass die Eintracht in der kommenden Saison wieder großartige Nächte auf internationaler Bühne feiern kann.

Wer in Frankfurt auf Glasner folgt, ist noch offen. Als Kandidaten wurden zuletzt Dino Toppmöller, Matthias Jaissle und Christian Ilzer ins Spiel gebracht.

psc 9 Mai, 2023 19:46