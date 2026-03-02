Frankfurt bereitet Angebot für Verteidiger Young-woo Seol vor

Eintracht Frankfurt bereitet ein Angebot für den südkoreanischen Rechtsverteidiger Young-woo Seol vor.

Wie das Portal «Sport Sport» berichtet, ist der Bundesligist schon eine ganze Weile am 27-Jährigen dran. Nun werden die konkreten Schritte eingeleitet. Zurzeit spielt Young-woo Seol noch in Serbien für Roter Stern Belgrad. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2027. Im Sommer scheint er, ein Jahr vor Vertragsende, aber einen Transfer zu planen. Die Eintracht hat demnach gute Chancen auf eine Verpflichtung.

Im Raum steht eine Ablöse in Höhe von 5 Mio. Euro. Seol überzeugt durch seinen Offensivdrang und wird im Sommer mit Südkorea an die WM reisen. Für Roter Stern hat er seit seiner Ankunft im Sommer 2024 bereits 81 Pflichtspiele bestritten. Alleine in dieser Saison kommt er bereits auf 38 Einsätze. Dabei gelangen ihm ein Treffer und sechs Assists.