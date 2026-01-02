Frankfurt angelt sich 30 Mio. Euro-Stürmer aus der Premier League

Eintracht Frankfurt hat in dieser Transferperiode bereits fünf Neuzugänge eingetütet. Mit dem französischen Stürmer Arnaud Kalimuendo wird in Kürze noch ein weiterer dazukommen.

Der 23-Jährige wechselte erst im vergangenen Sommer für 30 Mio. Euro von Stade Rennes in die Premier League zu Nottingham Forest. Dort konnte er sich aber nicht wie gewünscht durchsetzen. Zuletzt spielte er sogar so gut wie keine Rolle mehr. Laut «Sky» und «Bild» wird Kalimuendo nun zur Eintracht wechseln. Der Bundesligist hat demnach eine Leihe mit Kaufoption in Höhe von rund 25 Mio. Euro vereinbart. Bereits am Wochenende soll der obligatorische Medizincheck stattfinden.

Kalimuendo brillierte in der vergangenen Spielzeit in 33 Ligue 1-Spielen mit 17 Treffern. An diese Form will er in der zweiten Saisonhälfte in Frankfurt anknüpfen.