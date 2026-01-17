SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Öffentlich angezählt

Krisensitzung: Dino Toppmöller bei Eintracht Frankfurt vor dem Aus

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 17 Januar, 2026 11:03
Der Bundesliga steht wohl schon bald die nächste Trainerentlassung bevor. Dino Toppmöller befindet sich bei Eintracht Frankfurt vor der Entlassung.

Markus Krösche war am Freitag fast nicht zu halten, die negativen Vibes waren ganz klar zu vernehmen. Grund hierfür war das 3:3-Remis, über das Eintracht Frankfurt auswärts gegen Werder Bremen nicht hinauskam – und Krösche auf die Palme brachte.

«Es sind immer wieder die gleichen Fehler. Wir haben jetzt seit 17, 18 Spielen die gleichen Themen, die uns begleiten. Wir kriegen unfassbar einfache Gegentore, sind im Ballbesitz viel zu hektisch – und haben keine Struktur», war Krösche in seiner Funktion als Frankfurter Sportvorstand kaum aufzuhalten.

Eintracht Frankfurt hält Krisensitzung wegen Dino Toppmöller ab

Geht es Trainer Dino Toppmöller schon bald an den Kragen? Laut «Bild» ist für den Samstag eine Krisensitzung anberaumt worden. Dabei soll entschieden werden, ob Toppmöller noch ein Endspiel bekommen oder sofort entlassen wird.

Für Krösche ist längst klar, dass man «so nicht weitermachen kann». Eine Jobgarantie für den angezählten Trainer wollte der SGE-Manager nicht mehr aussprechen: «Wir besprechen es jetzt. Wir müssen die Themen angehen und sehen, dass wir solche Leistungen nie wieder zeigen.»

Die Eintracht holte aus den vergangenen neun Spielen lediglich einen Sieg. In der Bundesliga finden sich die Adlerträger lediglich auf Platz 7 wieder – inzwischen zu wenig für die eigenen Ansprüche.

