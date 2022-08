Es ist offiziell: Filip Kostic ist ein Spieler von Juventus

Der Wechsel von Filip Kostic von Eintracht Frankfurt zu Juventus ist amtlich. Der serbische Flügelspieler schliesst sich Juventus an.

Dies teilen die beiden involvierten Vereine am Freitag offiziell mit. Kostic verlässt die Eintracht nach insgesamt vier Jahren. Gekrönt wurden diese durch den Europa League-Titel in der vergangenen Saison. In Turin unterschreibt der 29-jährige Nationalspieler einen Vertrag, der ihn bis 2026 bindet. Die Ablöse beträgt zunächst 12 Mio. Euro und kann durch Boni in den nächsten drei Jahren bis 15 Millionen steigen.

Im Gegenzug wird Luca Pellegrini von Juve an Frankfurt ausgeliehen. Die beiden Transfers werden allerdings separat abgewickelt.

Der Transfer ist fix: Filip Kostic wechselt zum @juventusfc. Der Flügelspieler schließt sich nach vier Jahren in Frankfurt dem italienischen Rekordmeister an. Danke für alles, Maschine! Alles alles Gude in Italien 🙏#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 12, 2022

psc 12 August, 2022 14:15