Ein Premier League-Klub will es im Winter wieder bei Djibril Sow versuchen

Nachdem Djibril Sow einen Wechsel in diesem Sommer abgelehnt hatte und Eintracht Frankfurt trotz lukrativen Angeboten die Treue hielt, könnte sich im Winter eine neue Situation ergeben. Das Interesse an ihm ist weiterhin gross.

Wie “The Athletic” berichtet, hat es Crystal Palace kurz vor Transferschluss in dieser Woche wie zuvor schon Nottingam Forest beim 25-jährigen Mittelfeldprofi versucht. Dieser hatte seinen Entschluss aber bereits gefasst und einen Transfer im Sommer abgelehnt. Laut dem englischen Portal könnten es die Eagles im Winter aber erneut versuchen. Im Raum steht eine Ablöse in Höhe von 20 bis 25 Mio. Euro.

Sow steht in Frankfurt bis 2024 unter Vertrag. Sein Verbleib in diesem Sommer war vor allem auch durch zwei Faktoren beeinflusst: Die WM-Teilnahme in Katar, die ihm dank seinem Stammplatz in Frankfurt quasi garantiert ist und die Champions League-Teilnahme mit den Hessen. Nach der Vorrunde könnten diese beiden Faktoren wegfallen. Interessenten dürften dann entsprechend höhere Chancen auf eine Verpflichtung haben.

psc 2 September, 2022 18:23