Zuber-Wechsel nach Frankfurt kommt zustande

Der am Freitag angekündigte Wechsel des Schweizer Nationalspielers Steven Zuber findet tatsächlich statt.

Wie die “Bild” am Sonntagabend berichtet, wird der 28-jährige Allrounder im Tausch mit Mijat Gacinovic zu Eintracht Frankfurt wechseln. “Sky” hatte den Tausch zuerst angekündigt. Steven Zuber soll ein absoluter Wunschspieler von Eintracht-Coach Adi Hütter sein. Vor allem die Vielseitigkeit des “gelernten” Flügelspielers gefällt dem Österreicher.

Für Zuber geht damit eine sechsjährige Ära bei der TSG Hoffenheim zu Ende. In der letzten Saison war er zwischenzeitlich an den VfB Stuttgart verliehen. Nach dem Abstieg der Schwaben kehrte er aber wieder ins Kraichgau zurück und bestritt in der abgelaufenen Spielzeit 16 Pflichtspiele. Die Hinrunde hatte er wegen einer Verletzung fast komplett verpasst, sich dann aber stark zurückgekämpft. Im Februar verlängert er den Vertrag bis 2023. Nun verlässt er den Verein dennoch und zieht weiter nach Frankfurt. Der Deal könnte bereits Anfang nächster Woche verkündet werden.

psc 2 August, 2020 19:59