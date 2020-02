Ruben Vargas wird in der Bundesliga ausgezeichnet

Der Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas hinterlässt in der Bundesliga weiterhin seine immer grösseren Spuren. Jetzt wird er von der Liga sogar ausgezeichnet.

Nach dem wichtigen 2:1-Sieg des FC Augsburg gegen Werder Bremen, bei dem der 21-Jährige seinen vierten Saisontreffer erzielt, wird er von der Bundesliga zum “Rookie of the Matchday” gewählt. Ruben Vargas wechselte im vergangenen Sommer für knapp 3 Mio. Euro von seinem Stammklub FC Luzern nach Augsburg. Dort hat er sich von Anfang an einen Stammplatz erobert. Mittlerweile hat der Flügelflitzer auch in der Schweizer A-Nati Fuss gefasst und kann sich sogar durchaus Chancen einräumen für die EM im Sommer ebenfalls einen Stammplatz zu bekommen.

Für seine Leistung gegen Bremen erhielt er vom “kicker” die starke Note 2,5.

Ruben #Vargas führt am 20. Spieltag den @FCAugsburg auf die Siegerstraße. Mit seinem Tor zum 2:1 gegen @werderbremen ist der 21-Jährige unser Rookie of the Matchday! Ist er auch für den #BLRookie im Januar nominiert? Finde es heraus. Das Voting startet um 16 Uhr. #AWSxBundesliga pic.twitter.com/qRFPsnCpnp — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) February 3, 2020

psc 3 Februar, 2020 15:32