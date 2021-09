Abgang beim FC Bayern: Marvin Cuni verlängert und wechselt

Der FC Bayern verlängert den Vertrag mit dem deutsch-albanischen Mittelstürmer Marvin Cuni und verleiht diesen in die 2. Bundesliga zum SC Paderborn.

Der 20-Jährige, der bislang in der zweiten Mannschaft der Münchner aktiv war, bindet sich für zwei zusätzliche Jahre bis 2024 an den Rekordmeister. Für die laufende Saison wird er nun aber erst einmal an den SC Paderborn verliehen. Der Zweitligist sichert sich zudem eine Kaufoption für Cuni.

In der vergangenen Saison war der Angreifer ebenfalls auf Leihbasis für die SG Sonnenhof Grossaspach in der Regionalliga Südwest aktiv. In 38 Partien erzielte er dort 23 Tore.

“Marvin hat in der vergangenen Saison in der starken Regionalliga Südwest seine Stürmerqualitäten nachhaltig unter Beweis gestellt. Deswegen freuen wir uns sehr, dass er nun in der 2. Liga in Paderborn den nächsten Schritt machen kann. Wir wünschen ihm dabei alles Gute und werden seine weitere Entwicklung sehr aufmerksam verfolgen”, sagt Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer.

Paderborns Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth kommentiert den Transfer wie folgt: “Marvin wird einige Zeit brauchen, um vor allem physisch zum Mannschaftniveau aufzuschliessen. Diese Zeit geben wir ihm. Er hat eine sehr gute Ausbildung genossen und seine Torjäger-Qualität in der Regionalliga bereits nachgewiesen. Gemeinsam wollen wir sein grosses Potenzial in Paderborn weiterentwickeln.”

Der #FCBayern hat den Vertrag von Marvin #Cuni um zwei Jahre bis Juni 2024 verlängert. Der Stürmer wird gleichzeitig für die laufende Saison 2021/22 zum Zweitligisten SC Paderborn 07 ausgeliehen. 🔗 https://t.co/Zz79qmTXZU Viel Glück und eine verletzungsfreie Zeit, Marvin! 🍀 pic.twitter.com/ec1biJha4u — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) September 1, 2021

psc 1 September, 2021 10:00