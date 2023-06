Alphonso Davies äussert sich zu den Transfergerüchten

Um Linksverteidiger Alphonso Davies ranken sich einige Transfergerüchte. Angeblich wird der 22-Jährige von Real Madrid umgarnt. Nun äussert sich der Kanadier zu den Spekulationen.

Erst einmal nimmt Davies den Gerüchten den Wind aus den Segeln. "Die Transfergerüchte gibt es, aber letzten Endes sind es immer noch Gerüchte", sagt Davies gegenüber dem kanadischen TV-Sender "TSN" und führt aus: "Ich habe noch zwei Jahre bei Bayern. Mein Hauptziel ist es, bei Bayern zu spielen und der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen."

Ganz ausgeschlossen scheint ein vorzeitiger Abgang des Nationalspielers, dessen Kontrakt in München bis 2025 läuft, indes doch nicht. Berater Nedal Huoseh verrät nämlich: "Ich habe mit anderen Vereinen gesprochen - sie haben uns eine SMS geschickt und mit uns gesprochen, aber wir haben noch mit keinem ein ausführliches Gespräch geführt. Er ist bei Bayern München. Er hat noch zwei Jahre Vertrag. Wir wissen nicht, was in einem Jahr passieren wird."

Zumindest in diesem Sommer scheint ein Transfer indes unwahrscheinlich. Die Bayern wollen Davies nicht verkaufen und sind angesichts des noch zwei Jahre gültigen Kontrakts auch nicht zum Handeln gezwungen. In einem Jahr sieht dies hingegen anders aus - falls der Linksfuss bis dann nicht verlängert.

psc 8 Juni, 2023 15:00