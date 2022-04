Arkadiusz Milik will Robert Lewandowski nach Marseille lotsen

In Sachen Zukunft gibt es bei Robert Lewandowski noch einige Ungereimtheiten. Arkadiusz Milik will die Initiative ergreifen und seinen Nationalmannschaftskollegen vom FC Bayern zu Olympique Marseille lotsen.

Fragen kostet ja nichts, denkt sich Arkadiusz Milik – und wird womöglich einen nicht wirklich ernst gemeinten Anruf bei Robert Lewandowski tätigen. Im Videointerview mit “Onze Mondial” erlaubt sich Milik einen Spass und gibt das Ziel aus, Lewandowski von einem Wechsel zu Olympique Marseille zu überzeugen.

“Es wird sehr kompliziert sein! Aber er hat nur noch ein Jahr Vertrag, ich werde versuchen, nach dem Videodreh mit ihm zu sprechen und ihn zu fragen, ob er nach Marseille kommen kann. Vielleicht gelingt es mir ja, etwas zu tun”, flachste Milik.

Milik und Lewandowski verstehen sich prächtig. Die beiden Torjäger kennen sich aus gemeinsamen Lehrgängen bei der polnischen Nationalmannschaft, mit der sie an der kommenden Winterweltmeisterschaft in Katar teilnehmen werden. Polen besiegte in den Playoffs Schweden mit 2:0. Während Milik verletzt passen musste, erzielte Lewandowski den Treffer zum 1:0.

Jüngste Meldungen über eine Einigung auf eine Zusammenarbeit zwischen dem FC Barcelona und Lewandowski sind längst von offizieller Seite widerlegt. Barça hat den Weltfussballer als Transferziel für den Sommer ausgerufen, der FC Bayern hofft dagegen auf eine Vertragsverlängerung.

aoe 16 April, 2022 11:20