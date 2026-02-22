SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bayern beobachtet Brown – Frankfurt bereitet sich auf Angebote vor

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 Februar, 2026 11:31
Beim FC Bayern München richtet sich der Blick offenbar auf Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt. Der deutsche Rekordmeister soll die Entwicklung des Defensivspielers aufmerksam verfolgen, während sich die Anzeichen verdichten, dass im Sommer Bewegung in die Personalie kommen könnte.

Nach Informationen aus dem Umfeld der Spielerberater bereitet sich Frankfurt bereits auf offizielle Anfragen vor. Demnach könnte der Klub ab einer Grössenordnung von rund 65 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Auch andere Schätzungen bewegen sich im Bereich zwischen 60 und 70 Millionen Euro – eine Summe, die Browns Stellenwert für die Hessen unterstreicht.

Intern gilt ein Abschied des Verteidigers offenbar als wahrscheinlich. Bei Eintracht Frankfurt soll man davon ausgehen, dass Brown im kommenden Transferfenster den nächsten Karriereschritt anstrebt. Bayern München wird in diesem Zusammenhang regelmässig als Interessent genannt, konkrete Verhandlungen sind bislang jedoch nicht bestätigt.

