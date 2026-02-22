SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Rückkehr nach Deutschland

Bayern beobachtet deutschen Nationalstürmer

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 Februar, 2026 19:31
Nach Informationen von Bayern-Insider Christian Falk ist Nick Woltemade erneut ein Thema beim FC Bayern München. Der deutsche Nationalspieler zählte bereits im vergangenen Sommer zu den grossen Transferzielen in München, entschied sich letztlich jedoch für einen Wechsel zu Newcastle United – für eine beträchtliche Ablösesumme.

Nach starkem Beginn hat Woltemade inzwischen offenbar seinen Stammplatz verloren. Sollte sich seine sportliche Situation im St. James’ Park nicht zeitnah verbessern, könnte er sich mit seiner Zukunft auseinandersetzen. Bayern beobachtet die Entwicklung genau, ein Transfer im kommenden Sommer gilt jedoch nur dann als realistisch, wenn Newcastle bei der Ablöseforderung deutlich entgegenkommt.

Deutsche Quellen bestätigen, dass Bayern weiterhin interessiert ist, allerdings nicht bereit sei, die Summe zu zahlen, die Newcastle ursprünglich investiert hat. Von englischer Seite heisst es wiederum, dass die Magpies aktuell keinen Verkaufsdruck verspüren. Ein Abschied sei nicht aktiv geplant, jedoch auch nicht kategorisch ausgeschlossen – insbesondere nicht im Falle einer attraktiven Offerte.
Newcastle würde demnach versuchen, den Großteil oder sogar die komplette Investition zurückzuerhalten.

Gleichzeitig soll es Hinweise geben, dass Woltemade einer Rückkehr in seine Heimat grundsätzlich offen gegenübersteht. Ob es im Sommer tatsächlich zu konkreten Verhandlungen kommt, dürfte daher massgeblich von der Preisvorstellung des Premier-League-Klubs abhängen.

