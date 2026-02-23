Bayern-Coach Kompany wünscht sich einen bestimmten Spieler von Real Madrid

Bayerns Trainer Vincent Kompany hat im starbesetzten Kader von Real Madrid einen Wunschspieler ausgemacht. Fede Valverde hat es dem Belgier angetan.

Spanischen Medienberichten zufolge wurde Kompany sogar schon bei der Klubleitung der Bayern vorstellig, um abzuchecken, ob ein Vorstoss für den uruguayischen Nationalspieler möglich ist. Genau dies könnte allerdings schwierig werden: Die Bayern müssen eher auf die Sparbremse drücken. Valverde steht bei Real noch bis 2029 unter Vertrag.

Ende des vergangenen Jahres wurde Manchester United vorstellig. Damals war von einem Preisschild von mehr als 100 Mio. Euro die Rede. Diese Summe wollen die Bayern für den 27-jährigen Allrounder kaum zahlen, auch wenn dieser scheinbar perfekt ins Konzept von Kompany passen würde.

Ob sich bis im Sommer doch noch etwas tut, ist offen. Möglicherweise rückt auch das Thema Spielertausch in den Vordergrund.