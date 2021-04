So steht es um das Bayern-Interesse an Florian Neuhaus

Gladbachs Senkrechtstarter Florian Neuhaus wird seit geraumer Zeit mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Tatsächlich sieht der deutsche Rekordmeister aber wohl von einer Verpflichtung des 24-Jährigen ab.

Laut “Sport Bild” ist ein Engagement von Neuhaus durch die Münchner in diesem Sommer ausgeschlossen. Dennoch ist ein Verbleib des Mittelfeldspielers in Gladbach nicht gesichert. Für 40 Mio. Euro Ablöse könnte er zu einem anderen Verein wechseln. Angeblich zeigt etwa der FC Liverpool Interesse am Spielmacher.

Vertraglich ist der Nationalspieler noch bis 2024 an die Fohlen gebunden.

psc 30 April, 2021 09:57