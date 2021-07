Bayern oder Liverpool? Neuhaus soll sich entschieden haben

Florian Neuhaus steht noch bis 2024 bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, wird jedoch mit Top-Klubs wie dem FC Bayern und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Nun soll der deutsche Nationalspieler eine Entscheidung zu seiner Zukunft getroffen haben.

Nach Informationen von “Sport1” wird Florian Neuhaus in diesem Sommer weder zum FC Bayern noch zum FC Liverpool wechseln. Obwohl beide Vereine am Mittelfeldspieler Interesse signalisieren sollen, plant dieser offenbar, noch mindestens ein Jahr in Gladbach zu spielen.

Im kommenden Jahr könnte sich dies jedoch ändern, dürften dann womöglich auch wieder der FC Bayern und der FC Liverpool Optionen für einen Wechsel sein.

adk 29 Juli, 2021 17:37