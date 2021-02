Parma bestätigt Ankunft von Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee

Serie A-Verein Parma Calcio bestätigt den Transfer von Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee.

Der 19-jährige Niederländer wird vorerst bis Saisonende ausgeliehen. Parma sichert sich ausserdem eine Kaufoption in Höhe von 15 Mio. Euro. Zirkzee kam bei den Bayern in der Profi-Mannschaft in dieser Saison kaum mehr zum Zug. Deshalb drängte er auf einen Wechsel, den er nun auch vollzieht. In der Serie A hofft er auf deutlich mehr Einsatzzeiten.

psc 1 Februar, 2021 18:48