Deutscher Innenverteidiger in Europa heiss begehrt

Aktueller Stammspieler

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 Februar, 2026 14:07
Der Transfersommer 2026 wirft seine Schatten voraus – und Malick Thiaw könnte dabei eine zentrale Rolle spielen. Laut Berichten plant sowohl FC Bayern München als auch Manchester United einen Vorstoss für den Innenverteidiger von Newcastle United. Auch Liverpool FC soll eine mögliche Offerte prüfen.

Der 24-jährige deutsche Nationalspieler wechselte im Sommer 2025 für rund 35 Millionen Pfund von AC Mailand nach Newcastle. Sein Vertrag läuft noch bis 2029. In der laufenden Premier-League-Saison 2025/26 kommt Thiaw bislang auf 23 Einsätze und vier Tore – starke Werte für einen Innenverteidiger. Sein Marktwert wird aktuell auf rund 40 Millionen Euro geschätzt.

Ein möglicher Wechsel zurück in die Bundesliga zu Bayern München soll für Thiaw durchaus reizvoll sein. Gleichzeitig plant Manchester United unter der Führung von INEOS offenbar einen umfassenden Umbau der Defensive – Thiaw gilt dabei als potenzieller Eckpfeiler für die Zukunft.

