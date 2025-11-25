Die Bayern haben Österreichs U17-WM-Star Johannes Moser im Blick

Der erst 17-jährige Offensivspieler Johannes Moser ist einer der grossen Stars an der U17-WM in Katar. Der Youngster von Red Bull Salzburg ist bereits auf dem Schirm des FC Bayern.

Die Münchner interessieren sich sehr für den Offensiv-Allrounder, der klubtechnisch zurzeit bei Salzburgs Partnerteam FC Liefering zum Einsatz kommt. Laut dem österreichischen Portal "oe24.at" steht Moser bei den Bayer und auch bei der TSG Hoffenheim hoch im Kurs.

Die Münchner haben in der Vergangenheit bereits sehr gute Erfahrungen mit Österreichern gemacht. David Alaba stiess beispielsweise auch schon in jungen Jahren zum deutschen Rekordmeister. Bei Moser könnte nun ein ähnliches Vorgehen angestrebt werden. An der U17-WM sind ihm bereits acht Treffer geglückt. Mit Österreich steht er nun im Finale gegen Portugal.

Ein besonderer Trumpf ist seine Variabilität. So kann er auf verschiedenen Positionen auflaufen. Er glänzt insbesondere durch seine Dribblingfähigkeiten, durch die Spielintelligenz und auch durch die Abschlussqualitäten.

Peter Schneiter 25 November, 2025 15:14