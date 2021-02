Camavinga-Berater gibt Auskunft über die Zukunft

Der französische Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga ist einer der begehrtesten Jungstars auf dem Transfermarkt. Bayern München, Real Madrid und weitere Topklubs sind heiss auf den Profi von Stade Rennes. Jetzt bezieht sein Berater Stellung zu den Gerüchten.

Im Gespräch mit “Spox” und “Goal.com” bestätigt Agent Jonathan Barnett, dass der 18-Jährige auf dem Wunschzettel diverser Vereine steht: “Eduardo will für einen Topklub spielen. Real Madrid ist einer dieser weltbesten Vereine, auch Barcelona. Aber es gibt viele Klubs: Diese zwei in Spanien genau so wie Vereine aus Deutschland, Italien oder England, die Eduardo gerne haben würden.”

So richtig konkret ist ein Transfer derzeit noch nicht, wie Barnett ausführt: “Er mag Rennes und bisher hatten wir noch keine wirklich konkreten Gespräche mit anderen Klubs.” Ein Transfer im Sommer zeichnet sich allerdings ab, zumal Camavinga bei seinem Ligue 1-Verein nur noch bis 2022 unter Vertrag steht.

Barnett hat sehr grosse Erwartungen an seinen Klienten. Dieser werde zum “besten Mittelfeldspieler der Welt mit vielen Auszeichnungen und vielen Titeln.” Die Ablöse für den Linksfuss sei bereits jeneseits der 50 Mio. Euro anzusiedeln.

psc 19 Februar, 2021 15:37