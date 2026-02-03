SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Als neuer Trainer

Ex-Bayern-Profi Martin Demichelis könnte bei Werder übernehmen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 Februar, 2026 14:58
Nachdem Werder Bremen von Wunschkandidat Bo Svensson eine Absage bezüglich des Trainerpostens kassiert hat, rückt mit Martin Demichelis nun ein früherer Bayern-Profi in den Fokus.

Der 45-jährige Argentinier spielt laut «Deichstube» in den Gedanken der Werder-Verantwortlichen um Clemens Fritz eine Rolle, auch wenn es noch keinen konkreten Austausch gab. Demichelis war als Spieler während siebeneinhalb Jahren bei den Bayern beschäftigt. Später begann er dort im Nachwuchs auch seine Trainerkarriere. Auch die 2. Mannschaft der Münchner coachte er einst, ehe er in seine Heimat zurückkehrte und mit River Plate Meister wurde. In der vergangenen Spielzeit trainierte er Monterrey in Mexiko. Aktuell ist er ohne Verein und wäre daher sofort verfügbar.

Ob nun tatsächlich eine Bundesliga-Rückkehr bevorsteht, werden die nächsten Tage zeigen. Werder möchte den neuen Trainer eigentlich bereits in Kürze präsentieren. Auch die früheren HSV-Trainer Dieter Hecking und Daniel Thioune wurden medial zuletzt ins Spiel gebracht.

