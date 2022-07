Der FC Bayern gibt Angebot für Jungstar Mathys Tel ab

Das französische Sturmtalent Mathys Tel von Stade Rennes hat es dem FC Bayern angetan. Die Münchner haben eine erste Offerte für den 17-jährigen Youngster abgegeben.

Nach Angaben von “Sky” ist der deutsche Rekordmeister bereit, 7 Mio. Euro plus Boni für Mathys Tel zu zahlen. Der junge Stürmer habe bei seinem Verein bereits um die Transferfreigabe gebeten. Noch steht er in Rennes bis 2024 unter Vertrag. Zu sieben Kurzeinsätzen in der Ligue 1 kam das Talent in der abgelaufenen Saison bereits. Vielleicht kommt er schon bald für die Nachwuchsteams des FC Bayern zum Einsatz.

psc 4 Juli, 2022 20:01